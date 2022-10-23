Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
партнеры
Воскресенье
23 октября
Лента новостей
16:24
Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить
16:14
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
15:34
Разъяренный Михалков с отвращением плюнул в "дегенерата" Милохина: Овощ безграмотный
15:18
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
14:59
Военный самолет упал на дом в Иркутске: что известно о трагедии
14:17
В белых одеждах: пропавшую Ротару обнаружили на кладбище
13:55
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
12:43
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
12:34
Оставшаяся без мужика Бузова плачется из-за покрывшейся плесенью промежности: Что такое секс
11:18
Уколы в живот и лекарства: расплывшейся брюхатой Орловой подписали смертный приговор
09:58
Пороки, желания и страсть: Михайлов рассказал удивительную историю большой любви
08:31
Как легально закрыть двор от проезда машин
06:24
Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка
04:10
Самые популярные новогодние туры по России
02:33
Как начать копить деньги: простые советы от экономиста
01:11
"Элегантное создание": кот-экстремал стал звездой Сети
00:17
День Евлампия: народные приметы 23 октября 2022 года
22:31
"Я хотела быть его женой": подруга Киркорова откровенно о свадьбе с артистом
21:10
Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина
20:24
"Грандиозный проект": одиночку Пересильд подозревают в беременности
19:07
"Похожий на солнце": рецепт сырного пирога от Ларисы Гузеевой
18:15
"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи
18:12
"Нарожала от конченого урода": Оплеванная брошенка Бородина снова ждет ребенка
17:04
В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу
16:40
"В кровь": измученную дочь Алферовой нашли с дырками на лице
16:15
Прочь, Авербух! Улизнувшая от мужа лохматая Арзамасова отдалась приятелю в закулисье
15:31
"Любимый": интимные фото Гусевой и Домогарова слили в Сеть
15:08
"Редкая мразь": раздавленная изменой Кудрявцева вцепилась когтями в подлого мужика
14:09
Околпачившую мужа Брежневу выбросили за шкирку: Замена уже найдена
14:07
"До встречи!": скрепя сердце Маликов уходит со сцены
12:45
"Коньки отбросил": взрезанный как свинья Солнцев горит в аду
12:40
"Пошла жара в хату": узнавшая о бесплодии Пересильд взяла чужих малышей
11:39
Больше не тайна! Заявление о скрываемых детях Кабаевой вызвало шок
11:12
"В 90-е годы не пела, а только открывала рот": задравшую нос Аллегрову смачно приложили
08:03
От "Титаника" до "Мести от кутюр": самые яркие романы Кейт Уинслет на экране
06:25
Вместе вторую ночь подряд: Сияющую разведенку Климову поймали с чужим мужиком
04:36
Квартир в Новой Москве стало на 25% больше
02:18
Пораженных редкой болезнью косуль сняли на видео
00:11
Яков Дровопилец: что нельзя делать 22 октября
21:56
"Выжил ли?": почерневшее тело Чадова нашли в горах со слезами на глазах
21:11
Ненавидит себя: лицо обколотой Лорак вспухло до безобразия
19:11
"Человеку реально плохо": взмокшая от поноса Малышева пустила зловонную струю при всем честном народе
18:15
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
17:36
"Зажал горло рукой и залез в трусы": вынувший орган врач довел Мамаеву до исступления
16:33
Все кончено: после 19 лет брака жена Газманова предложила остаться друзьями
16:16
Жравший водку с виагрой дебошир: бывшая жена лепит святого из умершего Пьера Нарцисса
16:01
"Развод": обрюхаченная седым богачом Орлова кукует на сносях у разбитого корыта
15:08
Абсолютный рекорд: объем льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз
14:54
Синоптик призвал автомобилистов переходить на зимнюю резину через две недели
14:46
Вышла за брата и отказалась от родной матери: как жила актриса Большова до смертельной аварии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
"Человеку реально плохо": взмокшая от поноса Малышева пустила зловонную струю при всем честном народе
"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи
Околпачившую мужа Брежневу выбросили за шкирку: Замена уже найдена
"Редкая мразь": раздавленная изменой Кудрявцева вцепилась когтями в подлого мужика
"Любимый": интимные фото Гусевой и Домогарова слили в Сеть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить

Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить

Алла Пугачева сегодня вызывает у большинства бывших соотечественников лишь чувство гадливости. Есть, тем не менее и те, кто грудью бросается на ее защиту.
прочитано 151 раз

Алла Пугачева перед своим отъездом из России, повела себя некрасиво и неуважительно по отношению к почти-уже-бывшим соотечественникам. Выяснилось, что она годами травила соседей по деревне Грязь: содержимое канализации отправлялось прямиком в местное озеро.

ПО ТЕМЕ

Стало известно о возвращении обозвавшей россиян рабами Пугачевой: Ком в груди давит, не проходит

"Предательская сущность": сбежавшей Пугачевой запретили возвращаться в Россию

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Но и на этом нагадившая россиянам Пугачева не остановилась: назвала всех, кто критикует ее, "рабами" и "холопами". В качестве вишенки на торте она попросила признать ее иноагентом: видимо, чтобы мужу, который в это список уже внесен, не было так одиноко.

Все эти поступки и слова Примадонны довели до белого каления не только рядовых россиян, но и даже тех, кто раньше любил творчество певицы. Со всех сторон посыпались на Аллу Пугачеву оскорбления и наказы никогда не возвращаться. Социальные сети ее и вовсе стали похожи на минное поле: куда ни глянь, везде написаны смачные гадости.

Продюсер Леонид Дзюник, полюбивший в последнее время давать комментарии по различным инфоповодам, не смог не вступиться за Аллу Пугачеву. По его мнению, все, кто затравил пожилую женщину, должны быть наказаны. Движет такими людьми исключительно "паскудная зависть", отметил продюсер, тем самым облизав жену иноагента с ног до головы.

"У кого-то есть желание отомстить, нагадить. Люди распускают совершенно необоснованные слухи", – расплевался Дзюник, добавив, что отъезд Пугачевой вообще никого не касается, кроме нее самой.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 16:24 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Редкая мразь": раздавленная изменой Кудрявцева вцепилась когтями в подлого мужика

Легко отделался!
Шоу-бизнес

"В 90-е годы не пела, а только открывала рот": задравшую нос Аллегрову смачно приложили

Время платить по счетам
Шоу-бизнес

Оставшаяся без мужика Бузова плачется из-за покрывшейся плесенью промежности: Что такое секс

Аж слезы навернулись
Шоу-бизнес

"Коньки отбросил": взрезанный как свинья Солнцев горит в аду

Месть будет сладкой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Пензенской области слесарь погиб при ремонте формовочного пресса
В Нижегородской области загорелся многоквартирный дом
В Новосибирске мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пенсионерки
В Подмосковье с начала года из окон выпало больше сотни детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+