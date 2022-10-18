Пропавшего внука Пугачевой заметили на границе с Эстонией: Лезет под колючей проволокой

Примадонна российской эстрады, кажется, и месяца не пробыла дома, как вновь уехала в Израиль, где проводила время с весны. Правда, родину артистка покинула со скандалом: сидя за бугром она написала гневный пост, адресованный недоброжелателям, в котором назвала россиян "рабами". Вместе с тем пошли слухи об отъезде из России родственников Аллы Пугачевой.
Сначала подобные разговоры коснулись Кристину Орбакайте, однако она уже успела опровергнуть злые толки, опубликовав снимок из Москвы. А вот о местонахождении внука звезды Никиты Преснякова ничего неизвестно до сих пор. Напомним, в прессе появилась информация о том, что молодого артиста, якобы, мобилизовали. Он успокоил поклонников и заверил, что ничего такого с ним не происходило. А потом пропал.
Вот уже который день в соцсетях родственника Аллы Пугачевой тишина. Поговаривают, что сын Кристины Орбакайте тайком покинул Россию, при этом бросив здесь свою супругу, которая теперь появляется на вечеринках в гордом одиночестве.
Журналистка Алена Жигалова в своем телеграм-канале опубликовала информацию о том, что Преснякова-младшего, якобы, заметили на границе с Эстонией в попытках смыться из родных краев.
"Я сразу представила, как Никита Пресняков в темных очках и шапочке лезет где-то под колючей проволокой", – с иронией отметила светская сплетница в своем шоу.
Какие бы разговоры не ходили вокруг внука Аллы Пугачевой, он пока отказывается комментировать свое местоположение, предпочитая хранить молчание.