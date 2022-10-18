"Мне очень тяжело": покрытая синяками Кабаева оставила больного ребенка

Помимо широко известной Алины Кабаевой, есть другая популярная медийная личность с той же фамилией — Саша Кабаева. Многим она известна как певица, а кому-то как бывшая жена Александра Липового. Напомним, что пара рассталась пару лет назад, а Кабаева родила дочку от нового возлюбленного Егора Зайцева.
К сожалению, сейчас маленькая Ева болеет. Кабаева пробует разные способы, чтобы избавить дочку от кашля, но пока безуспешно. Об этом она поделилась в социальных сетях. Единственное, Кабаева никак не может выбрать одну площадку для своего вещания, поэтому провела опрос в своем телеграм-канале.
"Сидит кто-то тут или нет? Потому что мне очень тяжело сюда снимать", — задавала вопрос подписчикам покрытая синяками Кабаева. Она вышла в эфир прямиком из постели, поэтому неудивительно, что синева под глазами осталась неприкрыта тональным кремом.
Многие блогеры столкнулись
с похожей проблемой: неизвестно, какой социальной сетью пользуется большинство
жителей России, а делать контент для нескольких площадок очень утомительно.
В конце дня Кабаева оставила больного ребенка в профиле телеграм-канала, чтобы развлечь аудиторию. Забавная малышка очень внимательно смотрит в камеру и показывает поклонникам свои погремушки.
Болеющие дети — это всегда стресс для родителей. Чтобы помочь детям быстрее, врачи Подмосковья проводят осмотры в передвижном диагностическом комплексе. С начала марта они совершили 71 выезд в 45 городах, передает телеканал "360".