Первую заставлял делать аборты, а вторую благодарил за сына: две жены ловеласа Верника

Сегодня, 11 октября, Игорь Верник отмечает 59-летие.

К своим 59 годам Игорь Верник не только стал одним из самых знаменитых российских артистов, но и получил славу ловеласа. О бурной личной жизни и романах актера уже давно ходят легенды, однако расстаться со своим статусом холостяка он решился всего два раза. Браки Верника были совершенно разными, но, увы, оба закончились разводом.

В первый раз Игорь Верник пошел в загс еще в молодости. Глядя на родителей, которые много лет жили душа в душу, артист тоже мечтал построить семью с любимым человеком. А когда Игорю было 22 года, в его жизни появилась обворожительная выпускница факультета иностранных языков Маргарита. К моменту знакомства у девушки уже подрастал ребенок от прошлых отношений, но это не стало преградой. Вскоре влюбленные стали мужем и женой.

Увы, счастье оказалось недолгим. Верник нашел общий язык с отпрыском супруги, но сам становиться отцом был не готов. По инициативе актера Маргарите пришлось сделать несколько абортов. Спустя годы Игорь жалел, что заставлял жену идти на такой шаг, но было уже поздно. К тому моменту их союз давно рухнул.

На новую попытку создать семью артист решился лишь спустя несколько лет. В конце 90-х судьба свела Игоря с журналистом Марией, которая стала его второй женой. Отношения развивались стремительно и были совсем не похожи на предыдущие. В отличие от первого брака, в этом Верник искренне обрадовался, когда возлюбленная объявила ему о своей беременности.

В 1999 году у пары родился наследник Гриша. Актер благодарил супругу за сына и души не чаял в малыше. Однако стать примерным семьянином у него так и не вышло. Верник был настолько увлечен карьерой, что почти не находил времени на жену и ребенка. А через 10 лет брак рухнул окончательно, и супруги развелись.

Актер тяжело переживал расставание с возлюбленной и надеялся на воссоединение семьи. Однако его так и не произошло. Судя по всему, со временем Вернику удалось оправиться от развода, ведь после ему еще не раз приписывали громкие романы и интрижки. А сейчас артист по-прежнему сохраняет свой статус холостяка и покорителя женских сердец.

С единственным сыном, Григорием, звезда поддерживает теплые отношения. Верник время от времени рассказывает о наследнике, а вот о его матери почти не упоминает. Мария вышла замуж во второй раз и воспитывает дочь Веронику.