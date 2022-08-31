"Я ухожу": заявившая о рождении сына Кабаева обратилась к россиянам

Кабаева откровенно рассказала об уходе.

Приехав покорять Москву, Саша Кабаева стремительно начала развиваться. Сперва она работала в элитном клубе Soho Rooms, а затем создала авторский канал на платформе YouTube. Девушка смогла стать успешным блогером и общалась с такими известными личностями, как Марина Мексика и Натали Ящук.

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Сегодня Кабаева обратилась к россиянам. Как оказалось, девушка хочет распрощаться с социальной сетью, которая подарила ей популярность. "Всем привет! Я ухожу с Ютуба на другую платформу. Чуть позже напишу", – заявила она в Telegram-канале. К счастью поклонников блогерши, ее видео будут выходить, но уже в другой социальной сети.

Напомним, недавно Саша Кабаева стала мамой во второй раз. Весной этого года бывшая жена Александра Липового заявила о рождении сына. Отцом ребенка является хоккеист Егор Зайцев. "Теперь я мама двоих детей", – писала звезда в микроблоге.

Кстати, это не первый брак Кабаевой. Ранее она была замужем за Александром Липовым, от которого на свет появился ее старший сын Демид. Возлюбленные прожили вместе около пяти лет, но сохранить отношения не смогли. Ходили слухи, что поспособствовала разрыву экс-супруга бизнесмена. Так, женщина не ладили друг с другом и нередко вступали в публичные конфликты.