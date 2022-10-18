"У нее появились малыши": Жизнь Орбакайте резко перевернулась

Народная артистка РФ Алла Пугачева была замужем целых пять раз. Несмотря на обилие поклонников, большую часть своей жизни артистка воспитывала единственную дочь — Кристину Орбакайте.
На сцену Пугачева вышла уже через шесть месяцев после родов. Детство маленькой Кристины прошлось на 70-е годы, время рассвета сольной карьеры звездной матери. Неудивительно, что Орбакайте почти не видела родительницу, а по достижении 20 лет юная Кристина уже сама стала мамой.
Жизнь Кристины Орбакайте резко перевернулась, когда у Аллы Пугачевой и ее молодого мужа появились дети: близнецы Лиза и Гарри. Сестра их значительно старше — разница в возрасте ни много ни мало 42 года.
Поклонники широко обсуждают отношения Кристины Орбакайте с Лизой и Гарри. Психолог Наталья Панфилова считает, что у дочери Аллы Пугачевой есть сильная детская обида на мать.
"У нее (Пугачевой — Прим. ред.) появились новые малыши, с которыми она с удовольствием занимается… это поднимает неконтролируемые детские воспоминания", — говорит специалист.
Возможно, именно эта обида повлияла на Кристину Орбакайте в процессе воспитания собственных наследников. Выяснилось, что средний сын певицы Дени Байсаров придерживается иных взглядов, нежели звездная бабушка.
Журналист Антон Беккужев в разговоре с Пятым каналом отметил, что каждый член семьи имеет право на собственное мнение. Стала ли позиция Кристины Орбакайте и Дени Байсарова поводом для ссоры с Пугачевой — неизвестно, но факт остается фактом: родные друг другу люди оказались врозь.