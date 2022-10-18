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Шоу-бизнес
"У нее появились малыши": Жизнь Орбакайте резко перевернулась

"У нее появились малыши": Жизнь Орбакайте резко перевернулась

Драма в семье 51-летней Кристины Орбакайте разворачивается с новой силой.
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Народная артистка РФ Алла Пугачева была замужем целых пять раз. Несмотря на обилие поклонников, большую часть своей жизни артистка воспитывала единственную дочь — Кристину Орбакайте.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На сцену Пугачева вышла уже через шесть месяцев после родов. Детство маленькой Кристины прошлось на 70-е годы, время рассвета сольной карьеры звездной матери. Неудивительно, что Орбакайте почти не видела родительницу, а по достижении 20 лет юная Кристина уже сама стала мамой.

Жизнь Кристины Орбакайте резко перевернулась, когда у Аллы Пугачевой и ее молодого мужа появились дети: близнецы Лиза и Гарри. Сестра их значительно старше — разница в возрасте ни много ни мало 42 года.

Поклонники широко обсуждают отношения Кристины Орбакайте с Лизой и Гарри. Психолог Наталья Панфилова считает, что у дочери Аллы Пугачевой есть сильная детская обида на мать.

"У нее (Пугачевой — Прим. ред.) появились новые малыши, с которыми она с удовольствием занимается… это поднимает неконтролируемые детские воспоминания", — говорит специалист.

Возможно, именно эта обида повлияла на Кристину Орбакайте в процессе воспитания собственных наследников. Выяснилось, что средний сын певицы Дени Байсаров придерживается иных взглядов, нежели звездная бабушка.

Журналист Антон Беккужев в разговоре с Пятым каналом отметил, что каждый член семьи имеет право на собственное мнение. Стала ли позиция Кристины Орбакайте и Дени Байсарова поводом для ссоры с Пугачевой — неизвестно, но факт остается фактом: родные друг другу люди оказались врозь.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Кристина Орбакайте. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
18 октября 2022, 17:50 Источник: Тайны звезд • Требует проверки
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