"У нее обострение": умирающую в Израиле Пугачеву экстренно сплавили врачам

Осень текущего года выдалась для Аллы Пугачевой очень эмоциональной. Гонения на нее и иноагента-супруга, нестабильная обстановка в мире и потеря друзей — все это наложило отпечаток на моральное состояние певицы. Неслучайно же знаменитость решила скоротать время перед смертью на чужбине.
Казалось бы, отправившись в израильскую эмиграцию, Алла Борисовна должна была почувствовать себя лучше, но, судя по всему, это не так. О том, что Алла Пугачева не прижилась на чужбине, говорит шаманка и финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.
По ее словам, в Израиле певице непросто. Она привыкла к жизни в Москве, к уважению со стороны окружения, а на новом месте этого нет. Кажетта заявляет: Алла Пугачева тайно хочет вернуться в Москву. При этом шаманка предупреждает, что новые волнения могут принести тяжелые последствия для здоровья.
"На фоне эмоциональных переживаний у нее может начаться обострение хронических заболеваний", — предупреждает экстрасенс.
По словам звезды "Битвы экстрасенсов", Алле Пугачевой стоит скорее позаботиться о здоровье. В комментарии ясновидящая настойчиво заявила, что именно израильские медицинские специалисты способны поставить певицу на ноги. Грубо говоря, шаманка экстренно сплавила Примадонну заграничным врачам.
Ахметжанова добавляет, что предчувствует возвращение Аллы Пугачевой в Россию через пару лет, но сроки пребывания артистки на родине пока не понимает.