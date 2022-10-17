Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль

В столице после двух лет показов закрылся мюзикл "Шахматы". Его посмотрели почти 700 тысяч зрителей, артисты выходили на сцену МДМ 600 раз – это абсолютный рекорд среди десятков постановок, осуществленных по всему миру после мировой премьеры спектакля в Лондоне в 1986 году. Грандиозная музыка Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса – участников и композиторов группы ABBA – пришлось москвичам по вкусу.

прочитано 179 раз