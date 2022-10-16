Мечтающая о возмездии Апина врезала Джанабаевой из-за украденного мужика

Альбина Джанабаева жестко поплатилась из-за нарушенных границ: заграбастала себе бухгалтера Алены Апиной.



Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева часто становится гостьей телевизионных шоу, в ходе которых имеет возможность продемонстрировать свой сильный и красивый голос. Не всегда, правда, участие в передачах заканчивается исключительно положительными эмоциями.

Два года назад в шоу "Три аккорда" Джанабаева спела хит всех корпоративов: песню "Бухгалтер", написанную и исполненную Аленой Апиной. Автор, увидевшая недавно этот выпуск, была разгневана: никто не спрашивал ее разрешения исполнить песню, плюс не позаботился об авторских отчислениях.

Мечтающая о возмездии Апина Апина тотчас же помчалась в суд за справедливостью и одержала победу. Судья наказала тех, кто был виновен в создавшейся ситуации: ролик был заблокирован Роскомнадзором, а за "украденного мужика" наказала рублем. Присудила выплатить правообладателю 150 тысяч рублей.

Пока что не понятно, кто именно будет выплачивать штраф: Альбина Джанабаева или руководство шоу "Три аккорда", предложившее гостье спеть "Бухгалтера". Даже если финансовое бремя ляжет на плечи супруги Валерия Меладзе, то это не оставит ее в состоянии банкротства. Ведь Валерий весной стал осваивать сферу бизнеса: решил заняться очисткой воды.

Гораздо более важная потеря как для Альбины, так и для Первого канала – репутационная. Ведь именно по репутации врезала эта судебная разборка.

