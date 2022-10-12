Нелепо вырядившуюся Долину крепко приложили: Так все безвкусно

После новостей о стремительном похудении внимание общественности приклеилось к Ларисе Долиной. Все обсуждают ее изменившуюся фигуру и подтянувшееся лицо. Поклонники в социальных сетях пытаются раскрыть секреты таких перемен.
Музыкальный критик Сергей Соседов тоже решил обратить внимание на Ларису Долину. Правда, в разговоре с Пятым каналом он решил обсудить не музыкальные таланты певицы, а ее внешний вид. Комментарии Соседова, можно сказать крепко приложили Долину к стенке — критику совершенно не нравится одежда артистки.
По мнению шоумена, у Ларисы Долиной нет вкуса в одежде, а за годы на сцене она так и не сформировала какой-то запоминающийся образ. "У нее есть удачные наряды, а есть неудачные и даже явно неудачные", — громко заявляет критик.
Кроме этого, Соседов считает, что все решения за нелепо вырядившуюся певицу принимают дизайнеры, поэтому на них и должна быть ответственность. "Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны", — рассуждает Сергей. По его мнению, дорогие дизайнерские наряды — это просто способ потратить большую сумму денег без гарантии на достойный результат.