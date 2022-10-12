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Шоу-бизнес
"Настоящие друганы": кто из звезд навещает уголовника Ефремова в тюрьме

"Настоящие друганы": кто из звезд навещает уголовника Ефремова в тюрьме

Михаил Ефремов в колонии пользуется популярностью.
прочитано 187 раз

Два года назад Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Как живет артист в тюрьме, рассказывали неоднократно его родственники и друзья, которые с ним созваниваются и навещают его.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Кстати, сестра Ефремова недавно рассказала, кто из знаменитостей приезжает в колонию, чтобы увидеться с актером. По ее словам, опального артиста иногда навещают актеры Сергей Гармаш, Иван Охлобыстин, Василий Мищенко, а также рок-музыкант Гарик Сукачев. "Настоящие друганы. Ездят и еще будут ездить", – сказала Анастасия.

В недавней беседе с известным изданием сестра Ефремова также отметила, что к актеру в тюрьме многие относятся дружелюбно, называют его уважительно дядей Мишей, причем не только те, кто отбывает срок, но и сотрудники колонии. Мол, никакой блатной тематики там нет.

А еще Анастасия сообщила, что Михаилу Ефремову шлют теплые вещи со всей России. Женщины связали для него носки. Их так много, что можно одеть всю колонию, отметила сестра артиста. "Посылки приходили отовсюду", – удивляется родственница 58-летнего актера.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2022, 15:11 Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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