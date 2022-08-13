Пьяный дебош: сын Ефремова оказался в полиции

Сын актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за совершенное ДТП, пожаловался в полицию. Журналистам удалось выяснить, что Никита обратился в правоохранительные органы с жалобой на нарушение тишины в ночное время в элитном поселке Николина Гора.
Дело в том, что рядом располагается банкетный зал, в котором устраивают пьянки до самого утра. Известно, что Ефремов сам пытался урегулировать конфликт с владельцами заведения, но результатов не последовало.
У актера закончились силы и нервы для того, чтобы решать вопрос самостоятельно, поэтому он решил обратиться в стражам порядка. Полиция отреагировала на заявление и выехала на место. В итоге организаторы мероприятия были вынуждены убавить громкость.
По данным издания "Московский комсомолец", проблема в целом не была решена. Стоит отметить, что сейчас рядом с банкетным залом строится еще один коттеджный поселок. Вероятно, в скором времени у Никиты Михайловича появятся помощники в нелегком деле.
Напомним, что Михаил Ефремов, по некоторым данным, рассчитывает выйти на свободу уже в текущем месяце. Стоит отметить, что информация о его условно-досрочном освобождении не подтверждена.