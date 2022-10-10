Что с лицом? Раздобревшую пышку Долину закололи

Певица Лариса Долина стала всерьез следить за своей внешностью. Поклонники привыкли видеть Долину как раздобревшую пушку — взрослую женщину, с характерными изменениями во внешности и лишними килограммами. Однако, теперь артистка не намерена стареть — в ход пошли серьезные меры.
Косметолог Алексей Парамонов присмотрелся к внешности артистки. Эксперт сделал несколько предположений о том, куда Ларису Долину закололи уколами красоты и что стало с ее лицом.
Прежде всего, эксперт отметил подтянутую кожу певицы в области шеи. По его словам, такой лифтинг эффект достигается с помощью нитей Aptos, поддерживающих выработку естественного коллагена. Кроме этого, дополнительный коллаген мог помочь звезде подтянуть кожу после похудения.
Далее косметолог оценил гладкость кожи артистки. Мастер высказал предположение, что Ларису Долину закололи ботоксом. "Мастерство удачно выполненной процедуры заключается в том, чтобы лицо осталось "живым", — рассказывает косметолог.
Алексей оценил работу врача-косметолога Ларисы Долиной. Эксперт добавил, что и сама артистка молодец, ведь поддержание результата — это заслуга регулярного ухода и прохождение процедур курсами.