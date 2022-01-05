"Пока не до Инстаграма": звезду "Дома-2" Ирину Пинчук сразила болезнь

Ирина Пинчук рассказала фолловером, почему пропала из социальных сетей.

Ирина Пинчук стала популярной после участия в известном телепроекте "Дом-2". Уже за периметром ей удалось построить свое счастье. Девушка вышла замуж тоже за участника шоу Арая Чобаняна. Пара вместе уже три года, у них есть маленький сын Давид.

Как и многие бывшие участники телестройки, Ира подалась в блогеры. Молодая мама рассказывает в "Инстаграм" о своей жизни, проблемах, материнстве. Однако некоторое время звезда "Дома-2" не появлялась в социальных сетях. Накануне девушка вышла на связь и рассказала о причинах отсутствия.

Пинчук сообщила, что вся ее семья, включая малыша, заболела. По словам блогерши, ей сейчас совершенно не до микроблога. Ведь у сына недавно температура поднималась до тридцати восьми градусов. "Пока не до Инстаграма", – написала Пинчук.

Напомним, что практически с момента рождения Давида Ирину не перестают упрекать в том, что она проводит мало времени с сыном. При этом сама звезда "Дома-2" негативно относится к подобным заявлениям. Она утверждает, что просто не все выкладывает в "Инстаграм".

Кстати, фолловерам еще не нравится, что Пинчук часто оставляет сына с матерью, а сама проводит время в свое удовольствие. Однако, по словам Иры, бабушка обожает внука и сама просит привозить его как можно чаще.