У мужа тяжелобольной Заворотнюк обнаружились большие долги

Раньше Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк вместе появлялись на мероприятиях, однако после того, как у актрисы обнаружили рак, семья стала вести затворнический образ жизни. Тяжелобольную звезду сериала "Моя прекрасная няня" уже давно никто не видел, а ее супруг лишь принимает участие в ледовых шоу своей подруги Татьяны Навки.
"Комсомольская правда" пишет, что Чернышев за новогодние праздники заработал порядка восьми миллионов рублей. Но, несмотря на это, у спортсмена есть долги. Журналисты выяснили, что с ноября 2021-го по январь 2022-го фигурист накопил штрафы ГИБДД на сумму 27,7 тысячи рублей.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что супруг Заворотнюк ездит на иномарке, оформленной на его тещу. Как сообщает издание, фигуриста оштрафовали за превышение скорости, несоблюдение разметки, нарушение парковки и другие нарушения.
Ранее "Дни.ру" писали о состоянии Анастасии Заворотнюк. Как известно, актриса продолжает бороться с онкологией. Зачастую появляются слухи о здоровье артистки, которые приходится комментировать ее дочери Анне. Девушка часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.