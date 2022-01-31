"Излечилась": Бодрая Заворотнюк обратилась к поклонникам из Дубая

Адская головная боль, температура, воспаленный лимфоузел — еще вчера наследница Анастасии Заворотнюк не находила себе места. Ослабленная модель и без того испытывала стресс, наблюдая, как страдает ее родственница. Девушка обратилась ко врачам, которые заверили, что это не ковид, а обычная простуда. К тому же вирус по тестам не подтвердился.
У Анны был запланирован рейс в Дубай, который она хотела отменять в последний момент, но передумала. События развернулись благополучно: блогерша добралась до Объединенных Арабских Эмиратов, облачилась в купальник и обратилась к поклонникам на камеру.
Дочь Анастасии Заворотнюк сняла видео на солнечном пляже, будучи бодрой и вдохновленной на прелести отпуска. Она успокоила тех, кто волновался за ее здоровье и сопереживал. По словам модели, отдых пошел ей на пользу. Анна Заворотнюк призналась, что самочувствие стало более сносным.
"Все видимо ваши лучики добра дошли до моего организма. И я как-то волшебным образом излечилась", — с улыбкой на лице произнесла девушка.
Напомним, ранее Анна рассказывала о съемках в ситкоме "Моя прекрасная няня" вместе с матерью. Оказалось, что Анастасия Заворотнюк помогла наследнице дебютировать в кино, потратив на это много времени.