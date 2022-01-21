Онкобольной Заворотнюк вынесли приговор: Месяц-два максимум

Медик призвал семью звезды сериала "Моя прекрасная няня" готовиться к худшему. Ранее в Сети появились данные о том, что артистка перестала говорить. Причем источником данного известия стала дочь знаменитости — Анна Заворотнюк.
Врач-онколог уверен, что состояние Анастасии Заворотнюк вызывает серьезные опасения. Он отметил, что развивающаяся опухоль задевает некоторые структуры мозга. Одни из них связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может означать и проблемы с нервной системой.
По словам Юрия Покровского, при потере речи пациент может остаться в живых, если у него остались невредимыми другие функции. Однако, как отметил врач-онколог, в принципе, это говорит о том, что "все печально и фатально".
"Месяц-два максимум", — вынес вердикт звезде Юрий Покровский.
Напомним, о страшном диагнозе Анастасии Заворотнюк стало известно три года назад. После этого актриса исчезла с экранов и начала новую жизнь, полную боли и испытаний. Опухоль мозга разделила жизнь звезды на "до" и "после". Семья артистки предпочитает не распространяться о ее состоянии. Лишь изредка наследница звезды Анна дает понять, как чувствует себя ее знаменитая мать.