Головная боль, воспаленный лимфоузел: измученная Заворотнюк вышла на связь

Анна Заворотнюк сделала признание

Дочка тяжелобольной Анастасии Заворотнюк поделилась в микроблоге печальной новостью. В сторис своего "Инстаграм" она рассказала о состоянии здоровья. Так, она заявила, что у нее высокая температура, болит горло и даже воспалился лимфоузел. У своих подписчиков она поинтересовалась, какие симптомы у нового штамма коронавируса. По мнению Заворотнюк-младшей, она могла подхватить злосчастный омикрон.

Она пожаловалась на то, что болезнь рушит ей все планы, ведь она собиралась лететь за границу. Так, Анна уже сделала тест и ждет результат. Однако девушка призналась, что чувствует себя ужасно, поэтому даже не знает, как ей быть.

Напомним, что недавно в сети появились неутешительные вести о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня". Так, по слухам, актриса перестала разговаривать. Однако дочь артистки не спешит выдавать всю информацию о состоянии родительницы. Но если судить по сторис, которые девушка выкладывает, она очень переживает. Например, она ответила одному из фолловеров, что ей тяжело обходиться без советов мамы. Также она попросила поклонников не задавать ей бестактных вопросов. Например, о шансах на выживание, которые есть у Заворотнюк.