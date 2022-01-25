Заворотнюк вышла на связь после слухов о состоянии здоровья

Без малого три года популярная актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. За это время появилось множество слухов о состоянии 50-летней артистки. Многие из них пришлось опровергать близким звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Однако родственники Заворотнюк порой сами дают повод для сплетен. Например, недавно дочь артистки Анна, которая активно ведет свой инстаграм-аккаунт, рассказала подписчикам, что ей не хватает слов матери. Поклонники сделали вывод: из-за онкологии Анастасия перестала говорить.
Данную информацию комментировали так называемые эксперты, которые невольно заставили беспокоиться фанатов. Например, врач-онколог Юрий Покровский пояснил, что потеря речи может означать лишь одно: пациенту осталось несколько месяцев.
Напуганные поклонники вновь стали написывать дочери онкобольной знаменитости, чтобы та наконец внесла ясность. Заворотнюк-младшая вышла на связь. Она назвала слухи о потере речи "очередным бредом журналистов". Впрочем Анне уже пора научиться воздерживаться от любых высказываний, касающихся ее матери, во избежание новых сплетен.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк провела новогодние праздники на Мальдивах. Вернувшись в Москву, Анна решила вновь отправиться в путешествие – посетить Хорватию.