Кому достанется многомиллионное наследство Виктора Мережко

Сценарист был женат всего раз. Его супруга скончалась 24 года назад. Виктор Мережко, как и Леонид Куравлев, просил похоронить его на Троекуровском кладбище, рядом с возлюбленной. В браке у звезды появились на свет сын и дочь. Они и являются единственными наследниками знаменитости.
По имеющейся информации, дети не будут воевать за миллионы отца. По данным близкого к семье источника, они между собой в отличных отношениях. Сын и дочь Виктора Мережко договорятся без суда о том, кому и что именно достанется.
У актера было три квартиры: две — в Москве, одна — в Санкт-Петербурге. Одна из столичных квартир, площадью 77 квадратных метров, находится в районе Аэропорт. Кадастровая стоимость недвижимости – более 20 миллионов рублей.
Вторая квартира располагается тоже в Северном административном округе. Ее площадь – 75,5 квадратных метров. Стоит она не меньше, чем первая. Примечательно, что ранее она принадлежала жене знаменитого актера Георгия Юматова – Музе Крепкогорской.
Петербургская квартира находится в центре города, в доходном доме Синельникова, построенном в начале XX века. Ее площадь – 45 квадратных метров. Однако ее стоимость может доходить до 30 миллионов рублей за счет нахождения в исторической зоне. Кроме квартир у Виктора Мережко был участок в Истринском районе Подмосковья, рядом с деревней Лужки. Также у него есть большой дом в Рузском районе.
Напомним, Виктор Мережко скончался в госпитале МВД. Он создал сценарии ко многим фильмам. Ранее дочь звезды заявила, что ее отец умер от коронавирусной инфекции. Также она отметила, что режиссер не хотел обращаться к врачам и считал, что это обычная простуда.