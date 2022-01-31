"Он стал задыхаться": вскрылась страшная правда о смерти режиссера Мережко

Дочь Мережко рассказала о причине смерти.

Накануне этот мир покинул известный режиссер Виктор Мережко. О причинах смерти и его последних днях рассказала наследница артиста. Она уверена, что во всем виновата болезнь, сразившая отца, ведь до этого ничто не предвещало беды. Дочь Мережко считает, что это была коронавирусная инфекция. "Он стал задыхаться", – говорит она, описывая состояние отца. Также она отметила, что режиссер не хотел обращаться к врачам и считал, что это обычная простуда.

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Мария призналась, что родитель занимался самолечением и наотрез отказывался от госпитализации. Более того, он даже пытался скрыть свое плохое плохое самочувствие. Так, сын артиста замечал, что отец чувствует себя хуже, но никак не мог заставить его изменить собственного мнения.

В итоге Мережко буквально насильно затащили в больницу. Врачи провели компьютерную томографию легких и ужаснулись – одно легкое было поражено на девяносто процентов, другое – на девяносто пять. Было принято решение положить артиста в реанимацию. Медики буквально боролись за жизнь именитого режиссера. Так, за неделю им удалось очистить легкие почти в два раза. Виктору стало лучше, он даже начал прогуливаться по палате, а медики предполагали, что болезнь отступает.

Ситуация усугубилась, когда у Мережко отнялась нога. Тогда ему сделали операцию под общим наркозом. Как оказалось, большого смысла в ней не было, так как, по словам дочери артиста, был обнаружен лишь небольшой сгусток крови. Однако после этого ее отец начал угасать. Женщина считает, что именно операционное вмешательство стало причиной скоропостижной кончины звезды Советского Союза.