"Живу, как в страшном сне": известный артист рассказал о трагической гибели жены

Убитый горем после смерти жены Ярослав Сумишевский смог рассказать о трагедии.

Год назад в жизни известного артиста Ярослава Сумишевского произошла трагедия. В страшном ДТП погибла его жена. Он долгое время не мог справиться с утратой и буквально недавно только начал приходить в себя. Накануне он смог рассказать о случившемся.

По словам Ярослава, в тот злополучный день был снегопад. Супруги ехали в автомобиле, за рулем которого был водитель. Сумишевский просил шофера не торопиться и не обгонять, так как понимал, что погода не располагает к быстрой езде. Он отметил, что на протяжении всего пути спал, поэтому даже не сразу понял, что произошло. По словам артиста, он был в шоке, посмотрев на заднее сиденье, он увидел жену, которая была вся в крови.

Суд признал вину водителя, по вине которого произошло ДТП. Однако дело было в итоге закрыто, так как шофер скончался год назад.

По признанию Ярослава, он все еще не может смириться с утратой. "До сих пор живу, как в страшном сне", – сказал Сумишевский. Он не может поверить, что эта трагедия произошла именно с ним, ведь он так сильно любил свою супругу. Однако он все же понимает, что нужно жить дальше, ведь реальность нельзя изменить.

Напомним, что от умершей жены у Ярослава остался маленький сын. Все свободное время он старается уделять ребенку.