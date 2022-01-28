"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис

Вдова Николая Караченцова честно ответила на вопрос о последних днях. Говоря об актере Леониде Куравлеве, который сначала находился в доме престарелых, потом попал в больницу, а оттуда – в хоспис, она забеспокоилась о своем будущем.
"Я бы хотела умереть дома", – откровенно заявила актриса. Она добавила, что это ее желание, но в реальности все может оказаться по-другому. Людмила Поргина предположила, что, если ее состояние будет очень тяжелым, ее могут сдать в хоспис.
Вдова Николая Караченцова также отметила, что об этом тяжело говорить, поскольку "борьба за жизнь – очень сложная", требующая большой отдачи. "Здесь ничего не скажешь", – заключила Людмила Поргина.
Напомним, что актриса заболела подагрой после того, как в юности застудила почки. Ей тяжело справляться с недугом. Так, в одном из интервью знаменитость сравнила симптомы с грызущим крокодилом. Также она заявила, что гибель Юлии Началовой ее напугала. Именно тогда Людмила Поргина всерьез задумалась о своем здоровье и даже пересмотрела отношение к некоторым привычкам.
Как писали "Дни.ру", 2021 год выдался для Людмилы Поргиной трудным. Ее и дело преследовали различные неудачи.