Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз

На днях вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину обвинили в неверности. Актер Владимир Долгачев разоблачил ее, заподозрив в рождении от него сына. По его словам, сын Караченцова якобы совершенно на него не похож, а похож на Долгачева. Актер на всю страну заявил, что у него с Поргиной была интимная связь, после которой она забеременела и родила.
Долгачев отметил, что не рассказывал об их романе при жизни Караченцова, так как не хотел навредить репутации актера.
В эфире Первого канала слова актера проверили на полиграфе. Как выяснилось, сын Поргиной не является отпрыском Долгачева.
Вдова Николая Караченцова уверяет, что бывший муж актрисы Марины Голуб сказал неправду. Заявление Долгачева она назвала фантазией на почве одиночества. По словам Поргиной, у нее не было романа.
"Мы один раз столкнулись на Тверской, поболтали. Он сейчас фантазирует, потому что он бездетный пожилой человек, это его домыслы", – заявила Поргина.
Вдова Караченцова добавила, что Долгачев извинился перед ней.