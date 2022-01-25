Оголившегося Ревву застукали в кустах с рукой в трусах: Пошлятина на грани

Александр Ревва сегодня крайне популярная личность. Публика знает и любит его не только за талант и прекрасные внешние данные, но и за харизму и самоиронию.

На этот раз артист решил посмеяться над теми, кто постоянно позируют в самых разных позах, а затем выдает их за естественные кадры. Сейчас знаменитость отдыхает на Мальдивах, а потому его фото особенно популярны среди поклонников. Знаменитость расслабляется и получает удовольствие. На этот раз он облачился в синие плавки и принялся работать на камеру.

Так, на особенно запомнившемся публике снимке артиста будто застукали в кустах во время омовения. Одна его рука расположена на голове, а вторая около резинки трусов. Сверху льется вода, а Александр Ревва в очках выглядит крайне задумчивым. Исполнитель иронично прокомментировал ситуацию.

Артист отметил, что очень ценит настоящие, естественные фотографии, которые сделаны на природе и совершенно случайно. "Ненавижу позерство", – посмеялся над собой и другими Ревва. Публика оценила не только накаченную фигуру Александра, но и его чувство юмора.

"Какая форма! Браво! Столько труда вложено в тело при такой загруженности", "Без пафоса и всяких заморочек! Красавчик", "Вы просто умора, я в восторге", "Хочется, чтобы все были такими", "Александр, Вы мой кумир", "Обожаю Александра и живые фото", "Ну, мачо же, просто огонь", – прокомментировали подписчики. Однако нашлись и те, кто не совсем поняли посыл знаменитости. "Пошлятина на грани", – неожиданно назвал фото один из пользователей.