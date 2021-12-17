"Вонючий урод": Облитый помоями Ревва признал никчемную натуру

Известный артист Александр Ревва, который также прославился как Артур Пирожков, принял участие в провокационном ютуб-шоу, где с гостями не церемонятся. На съемках ведущие проекта нелестно высказались о прежнем имидже певца и условно облили его помоями.
"Как ты из потрепанного вонючего урода превратился в красавца? Comedy Club, 2005 год — урод уродом. Если бы говно было человеком — это вот", — заявили мужчине ехидные критики. Александр Ревва нисколько не возмутился и поддержал слова окружающих о своей внешности.
Пользуясь случаем, певец признал никчемную натуру, которой ему приходилось довольствоваться в самом начале века. "Я согласен, не могу смотреть на свои фотографии. Это страшно, я все сжег, но в интернете все равно ходят", — отреагировал на критику Александр Ревва.
Мужчина снова признался, что преобразил внешность, благодаря придуманному образу сексуального мачо Артура Пирожкова. Певец посоветовал каждый день говорить вслух, что ты самый красивый, когда стоишь у зеркала.
Как писали "Дни.ру", Александр Ревва опроверг слухи о пластических операциях. По словам артиста, он никогда не ложился под нож хирурга, а руководствовался лишь силой мысли. Из уходовой косметики он использует ночные кремы под руководством жены.