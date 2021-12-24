"Испортили друг друга": Клава Кока оказалась первой у Александра Реввы

Это первая совместная работа популярных артистов, а в творческой карьере Артура Пирожкова вообще еще не было дуэтов. "Клава – моя первая", – пошутил Ревва в студии "Шоу с Черным Перцем" на Радио ENERGY, где артисты устроили живую премьеру общего супер-хит-фита под названием "Хочешь". И добавил: "Вселенная соединила нас".
В совместном треке артисты флиртуют друг с другом, а в коротком ролике, который опубликовали в своих аккаунтах, страстно танцуют. На вопрос ведущих радиошоу, как возникла идея коллаборации, ответила Клава Кока: "В песне есть строчка: "Когда рядом две бомбы, то случается бум". Вот он и произошел. Мы просто соединились энергетически".
Артисты признались, что им уже не терпится поработать вместе над клипом на эту работу, причем на это они готовы даже потратить свой отпуск. "Окажемся вместе в какой-то точке, чтобы снять горячее видео", – мечтают музыканты.
"Каждый из нас готов быть для любимого тем, кем он хочет нас видеть – пусть даже для этого надо будет испортить друг друга, – считает Клава Кока. – Нам удалось прекрасно совместить в этой песне две стороны любого человека: милых ангелов и неистовых демонов внутри нас".