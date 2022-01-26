"Сложило меня": Звезда "Уральских пельменей" заговорила о болезни

Фанатов шоу "Уральские пельмени" наверняка волновало отсутсвие на выступлениях в гастрольном туре Ксении Корневой.



Как оказалось, выйти на сцену она не смогла из-за проблем со здоровьем. Артистка рассказала, что болезнь настигла ее в январе – тогда, по ее словам, заболели все. Корнева почувствовала себя плохо прямо накануне вылета в первый город гастрольного тура и, как итог, не смогла выступить перед поклонниками комедийного шоу.

Как призналась юмористка на своей странице в "Инстаграм", сейчас она чувствует себя хорошо. За то время, пока проходило лечение, артистка поняла, как сильно ей повезло с командой. Как оказалось, внезапная болезнь Корневой не смогла помешать участникам "Уральских пельменей" блестяще отработать концерты. Звезда шоу пообещала, что будет беречь здоровье, чтобы в будущем не пропустить ни одного гастрольного тура и радовать поклонников выступлениями.

Отдельную благодарность Корнева высказала своим фанатам, которые поддерживали ее добрыми словами.

"Спасибо огромное за все ваши пожелания здоровья, я прочитала все сообщения и все исполнила — я выздоровела!", – написала Корнева.

Кстати, артистка – не единственная из "Уральских пельменей", кому в последнее время не везет с поездками. В конце декабря Дмитрий Соколов рассказал, что не смог вместе с семьей улететь в Тайланд из-за долга, который он не погасил вовремя.