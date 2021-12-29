Звезду "Уральских пельменей" не выпустили из страны из-за долга: Билеты пропали!

Артист из коллектива "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов решил отправиться с семьей в Таиланд, чтобы провести праздничные дни в тепле. Однако его ждало разочарование.



У Дмитрия был прекрасный план и крайне позитивный настрой. Билеты, конечно же, уже были куплены, но все путешествие очень быстро завершилось, не успев и начаться. В аэропорту Екатеринбурга работники успели лишь ввести фамилию знаменитости на клавиатуре, после чего Соколов услышал неприятную новость.

Пограничники сообщили, что выезжать из страны пока ему запрещено из-за того, что он не погасил долг, который у него имеется. Дмитрий Соколов понял, в чем дело и даже тут же согласился оплатить денежную сумму в размере пяти тысяч рублей. Он прокомментировал ситуацию.

По словам звезды "Уральских пельменей", несмотря на то, что штраф был оплачен тут же, билеты все равно пропали. Так, получилось, что потерял артист, к несчастью, сумму гораздо более внушительную, чем пять тысяч. Он отметил, что снова приобрел путевки, но до сих пор не уверен, сможет ли покинуть страну и на этот раз. Журналисты следят за развитием событий.

О деталях ситуации пока ничего неизвестно. Сам Дмитрий Соколов отметил, что говорить тут не о чем, так как дальнейшие дела зависят лишь "от одного человека". Поклонники верят и надеятся на то, что у знаменитости получится провести отпуск в теплых краях, пусть и не с первого раза.