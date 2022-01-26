Газманов заговорил о серьезном кризисе: Интерес погас

Родион Газманов начал выступать еще ребенком. Мама всячески помогала ему, папа был продюсером. Казалось бы, первые шаги к успеху были идеальными, но что-то пошло не так.

По словам Олега Газманова, сын стал звездой практически с первого выхода на сцену. Очень рано он стал ездить на гастроли, которые воспринимал сперва как веселые приключения. Все относились к нему тепло и оберегали. Тогда на руки юному исполнителю не давали деньги, ему просто покупали много игрушек. При этом мальчик с самого начала переживал, что не является "отдельной творческой ячейкой".

После песни "Люси" его популярность выросла в несколько раз. Однако позднее случился подростковый возраст. Голос начал ломаться, а мама с папой развелись. По словам Родиона Газманова, тогда в его жизни наступил настоящий кризис. Он не понимал, куда двигаться с точки зрения творчества, а отец был занят своими проектами.

Исполнитель отметил, что тогда очень четко ощутил на себе, что такое, когда ты нужен всем, а после – никому. Начали появляться другие дети, которые пели и радовали народ. В тот момент он не был готов к тому, что нужно соревноваться уже со взрослыми артистами, но и ребенком уже не был.

"Интерес погас", – рассказал Родион Газманов о музыке. Он не доучился в музыкальной школе один год и просто ушел. Уже сейчас музыкант не жалеет об этом шаге. Он убежден в том, что у каждого свой путь, который необходимо пройти.