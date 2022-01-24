Застуканный на пляже Газманов пошел на обман из-за жены

Олегу Газманову уже 70 лет, но никто из его россиян никогда бы не сказал, что знаменитость выглядит на свой возраст. Он все еще крайне активен и готов к новым свершениям.

Исполнителя любят, кажется, все: от самых юных коллег и поклонников творчества до его ровесников. Он до сих пор является крайне желанным гостем на самых разных шоу, включая те, которые ведут современные кумиры молодежи. Многие до сих пор не могут забыть, как Олег Михайлович принял участие в программе Насти Ивлеевой. В самом начале шоу он сделал невероятное количество кувырков через голову. Все это было лишь несколько лет назад.

Сейчас Олег Газманов отправился отдыхать. Там он не забывает о работе и активно поддерживать коллег, которые выпускают новые работы. Так, накануне Валерия выложила новую песню "Синица", о чем быстро сообщил исполнитель в личном блоге. Развлекает он поклонников и различными опросами.

Вчера он поинтересовался, стоит ли ему сбрить бороду. Лишь сегодня артист показал, что почти 75 процентов подписчиков ответили на вопрос положительно. Однако, как оказалось, их мнения учитывать никто не будет. На обман певец пошел ради любимой супруги.

Олег Газманов опубликовал результаты голосования и честно признался, что не собирается лишать себя густой растительности. Все потому, что борода нравится его жене. Напомним, Марина Газманова стала супругой звезды еще в 2003 году. С тех пор они не расставались.