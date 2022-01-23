Газманова отговаривают от сомнительной затеи после слухов о проблемах в браке

Артист Олег Газманов решился на преображение.

Которую неделю внимание общественности приковано к вокалисту Олегу Газманову и его жене Марине. Поклонники уверены, что в браке знаменитого певца не все гладко.

Домыслы спровоцировало видео, на котором супруга знаменитости льнет к неизвестному мужчине. В кадре Марина Газманова исполняет страстный латиноамериканский танец с молодым красавцем. Сплетники утверждают, что Газманова проводила время с хореографом, пока ее муж катался на лыжах в Сочи.

На фоне шумихи Олег и Марина спешно улетели на Мальдивы. Вероятно, этой поездкой супруги пытаются показать, что в их отношениях царит идиллия. На курорте Газманов даже решился на преображение. Артист отрастил бороду, которая добавила ему брутальности. В свежей публикации в инстаграм-аккаунте исполнитель песни "Есаул" заявил, что не избавится от растительности на лице до конца отпуска. Олег не исключает, что забудет про бритву и после возвращения в Москву.

Новый имидж Газманова понравился не всем. Многие считают, что седая борода не красит звезду – превращает его в старика. Олега уговаривают отказаться от сомнительной затеи. В комментариях к посту вокалиста кто-то язвительно отметил, что борода идет только молодым мужчинам. Артист быстро нашелся с ответом. "Значит мне в самый раз😂", – парировал Газманов.