"Все конечности остались": известный ведущий усох на глазах

Известный телеведущий Владимир Маркони признался, что за три месяца сбросил десять килограммов.



Похудеть шоумен решил ради участия в программах телеканала "Россия 1". В том числе ради шоу "Танцы со звездами" и музыкального проекта "Я вижу твой голос".

Чтобы достичь своей цели ведущему пришлось начать регулярно заниматься спортом и перестать есть после шести, причем без поблажек. "Я не шел даже на небольшие компромиссы — от маленькой мандариночки до огромной бараньей ноги", — признался Владимир Маркони.



Экстренное похудение заняло у популярного ведущего три месяца. И, как признался Маркони, он счастлив, что потеря веса и отказ от еды по вечерам прошли без последствий.

"Рад, что сбросил десять килограммов и все конечности остались при мне", – отметил Маркони.

Кроме того, шоумен признался, что теперь с легкостью влезает в те костюмы, про которые уже хотел забыть и убрать на дальнюю полку.

Напомним, 38-летний Маркони обрёл популярность, сыграв роль регионального корреспондента Анатолия Шмеля в юмористическом шоу "Реутов ТВ". После закрытия проекта, он вел рубрики в программе "Вечерний Ургант", а позже занял пост ведущего в ток-шоу "Проверено на себе". Покинув Первый канал, Маркони стал вести YouTube-шоу Comment out, которое обрело широкую известность.