Еврей до самых кончиков: Шифрина засняли во время неистовой молитвы в синагоге

Нахим Шифрин не только никогда не скрывал своих еврейских корней, но даже подчеркивал их и гордился. Отец – Залман Шмуилович. Мать – Раша Ильинична. Тетя – Сарра Шмуиловна. Тут, как пел Иосиф Кобзон, настяощее "еврейское местечко с синагогой".

Кадр из синагоги Нахим Шифрин и опубликовал у себя на странице в социальной сети. На нем надета традиционная еврейская ермолка – кипа. Но на голове и руках присутствует еще один атрибут ортодоксального еврея – тфилин.

Это небольшие черные коробочки-футляры с кожаными ремешками, содержащие написанные на пергаменте отрывки из текста Пятикнижия — Торы. Как сами тфилин, так и пергамент сделаны из шкуры кошерного животного. Сама слово "тфилин" происходит от еврейского "фила" — "молитва". Накладывать тфилин — одна из заповедей иудаизма: взрослые мужчины раз в день повязывают тфилин на голову и на руку, так, чтобы ручной тфилин оказался на бицепсе руки напротив сердца, а головной тфилин —посередине головы над глазами. При этом нужно быть максимально сконцентрированным и сосредоточенным на смысле молитвы.

"Красавчик! Как мне нравится, когда мужчина надевает тфилин", "Тфилин делает Вам честь!", – восхищены подписчики.

Знающие обряды иудаики поклонники сразу предположили, что Шифрин запечатлен во время утреней молитвы "Шма Исраель". В переводе она звучит как: "Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть! Благословенно Имя Его, чье славное царство во веки веков!"