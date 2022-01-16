"Она сдалась": Шифрин вспомнил каверзный случай с Гурченко

Почетный комедиант Ефим Шифрин создает в Сети заметки под ником Котельник. Псевдоним образовался ввиду того, что сатирик жил на Котельнической набережной. Как крупная шишка в мире шоу-бизнеса, юморист ведет дневник, в котором упоминает о событиях прошлого и интересных коллегах. Героиней его архивной заметки стала непревзойденная советская кинодива Людмила Гурченко.
Ефим Шифрин поведал историю, произошедшую в Петербурге, когда он оказался с актрисой в ресторане. Людмила Марковна предпочла отведать мидии. Звезде принесли крупную тарелку с целой горой морепродуктов в двустворчатых раковинах. Для трапезы ей также предоставили массу приспособлений, чтобы расправиться с несъедобной частью деликатеса.
Людмила Гурченко восприняла ковыряние в раковинах как целое испытание. "Руки в тот раз не слушались ее, и на третьей мидии она сдалась", — объяснил Ефим Шифрин. Актриса попросила официанта очистить моллюсков, и тот любезно согласился.
Через некоторое время артистке принесли ее заказ. На месте прежней горы черных створок оказалась малюсенькая порция очищенных морских обитателей. Людмила Гурченко не сдержалась и выдала язвительную шутку. "Представляешь, как бы я проголодалась, если б доставала их сама…" — отреагировала женщина.