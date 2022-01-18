Жена Сергея Жукова сделала неожиданное заявление о "солнечном мальчике"

В своем инстаграм-аккаунте артистка сообщила, что певец увез ее в райское место. Она нежно и трогательно охарактеризовала любимого мужа, выразив ему благодарность и признавшись в любви.
"Есть у меня один солнечный мальчик, у него есть неиссякаемый талант – делать сюрпризы", – заявила Регина Бурд. Также она показала небольшое видео из экзотического отеля.
Выяснилось, что Сергей Жуков вместе с семьей отправился в Мексику. К слову, сейчас многие его коллеги по шоу-бизнесу отдыхают в теплых странах, делясь оттуда яркими фото с пляжей. Так, например, Анастасия Волочкова не устает хвастаться перед публикой своим прекрасным времяпровождением вместе с новым любовником на Мальдивах.
Напомним, Сергей Жуков был женат дважды. Его первой супругой в 2000 году стала Елена Добындо. Через год после свадьбы в семье появилась на свет дочь Александра. Однако в 2005 году солист группы "Руки вверх!" развелся с женой. Сейчас его наследница артиста живет в США. Артист старается поддерживать с ней тесные отношения.
В 2007 году Сергей Жуков женился во второй раз на Регине Бурд. Певица родила ему троих детей: дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Отметим, что вместе с избранницей исполнитель запустил кондитерский бизнес.