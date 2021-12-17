Расширяющийся Сергей Жуков и мольбы фанатов: как сериал "Евгенич" оценили в Сети

Новый ситком телеканала "Пятница!" получился неоднозначным.

Неделю назад на телеканале "Пятница!" стартовал ситком "Евгенич". В центре сюжета ленты – музыкальный продюсер, пик славы которого пришелся на 90-е. После позорного провала на "Песне года" герой уходит в подполье, но продолжает сочинять песни. Спустя три десятилетия Евгенич собирается реанимировать собственную карьеру. Он создает будущие хиты отечественным звездам. Главную роль в сериале исполнил солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. Он же выступил продюсером проекта.

В день премьеры, 9 декабря, ситком "Евгенич" показал очень хорошие рейтинги. В этом, наверное, заслуга самого Сергея Жукова и его армии поклонников. Кроме того, солист коллектива "Руки Вверх" заманил в сериал настоящих суперзвезд – Лолиту Милявскую, Ольгу Бузову, Даню Милохина и других.

"Смотрю на Сергея как на родственника 😊Добрые теплые чувства 🌺🌻🌹(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сергей Жуков просто профессионал своей сфере, как всегда искренний, добрый и открытый парень)", – рассуждают пользователи Сети.

У тех, кто взрослел в 90-е, сериал "Евгенич" вызвал приступ острой ностальгии. Создателям ленты удалось продемонстрировать множество деталей той эпохи. Например, цветастый свитер с надписью "Boys", напиток Zuko и сладости Koukou Roukou. Некоторые зрители смотрели "Евгенича" с детьми и были рады возможности попутно рассказать им и о своей юности.

"Мне показалось, "детям" 90-х понравится, ностальжи...всегда с теплотой вспоминаю то время и те песни) Бузова вообще не напрягает, тоже внесла свою лепту, молодец!!!", "Ставка сделана на детей 90-х. Я лично подпевала всю серию", "прикольный сериальчик! хорошо отвлекает от серых будней! спасибо!" – отмечают поклонники сериала "Евгенич".

Зрителей, которые ожидали искрометную комедию, ждало разочарование. Картина получилась больше душевная, чем смешная. Те, кто не проникся духом безвозвратно ушедшего времени, ленту критикуют.

"Отсняли целый сериал, только для того, что бы Жуков опять почувствовал себя в 90ых", "Я осилила 4 серии, в надежде хотя бы на комедию. Но это просто унылое г...о. И это при всей моей любви к музыкальному творчеству Сергея. Хотя чего было ждать, 99 % всего русского кино – г..о", – ругаются обитатели Интернета.

Обсуждают в Сети и внешний вид исполнителя главной роли Сергея Жукова. Артист с каждым годом, говорят поклонники, становится все больше. Фанаты напомнили солисту "Руки Вверх!", что лишний вес чреват большими проблемами со здоровьем. Они умоляют его опомниться. Поклонники очень переживают за вокалиста, который всегда был, так скажем, в теле.

"Сергей, займись своим здоровьем!!! с каждым выпуском все шире и шире(((( Мы хотим, чтобы ты долго жил!!! 😘😘😘😘", "На сколько я знаю, он поправился для съемок", "Это капец ( он так скачет на сцене, не удивлюсь если сердце не выдержит, это ж сумасшедшая нагрузка!!!", "Похоже у него всю жизнь съемки 😁но вес ему все-таки не мешало сбросить, молод еще…" – отмечают обитатели Сети.