"Хотят разорвать": Бешеные фанатки порезали Жукова из "Руки вверх!"

Звезда группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оказался в чудовищной ситуации. Понадобилась экстренная помощь.

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Путь к славе в 90-е годы был тернист и полон неожиданностей. Став кумиром миллионов, Сергей Жуков получил успех, деньги, мощную любовь фанатов. Кроме того, в его жизнь вошли нездоровые люди.

Музыкант заявил, что на гастролях приходилось часто обращаться к службе безопасности. Был составлен черный список лиц, которых нельзя подпускать близко. Охранники узнавали нежелательных гостей концертов по фото и выпроваживали вон.

Сергей Жуков уверяет, что люди из черного списка несли потенциальную угрозу. "Они как раз были из разряда очень жестких, готовых на все девчонок — которые как раз и резали меня, чтобы кровь мою взять", — объяснил певец.

Артист убежден, что современные тиктокеры с огромной аудиторией никогда не поймут то, что испытали "Руки вверх!" на пике популярности. "Они никогда не увидят, что такое 45 тысяч на стадионе, которые на тебя бегут. И хотят тебя облобызать, поцеловать и разорвать. Все, времена прошли", — выразился Сергей Жуков.

Мужчина заговорил о случае, когда его кровь хлынула прямо на сцене. Как-то на выступлении к нему подбежала бешеная фанатка и полоснула тело артиста лезвием. Она успела собрать жидкость тряпкой и убежала прочь.

Тогда Сергей Жуков решил, что девушка захотела его приворожить. Ему потребовалась срочная подмога ворожеи, чтобы не дать обряду состояться. "После концерта искал бабку полночи", — признался певец.