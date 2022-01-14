"Какой ужас": сдавшую Ахеджакову променяли на стралетку из Африки

Уже известно, что на Западе любимые российскими зрителями персонажи претерпели большие изменения. Фильм рассчитан в первую очередь на американскую аудиторию, поэтому герои должны быть близки и понятны жителям США. Так Ипполита в импортной "Иронии судьбы" сыграет актер китайского происхождения – Льюис Танн, а Надю – американка Эмма Робертс.
Но самые впечатляющие метаморфозы произошли с героиней Лии Ахеджаковой. Как рассказал сам режиссер фильма Марюс Вайсберг, легендарную артистку заменили на уроженку Африки. Подругу Нади сыграет некая афроамериканка, найденная в театре на Бродвее. Имя звезды пока держится в секрете. Впрочем, в кино она все равно еще малоизвестна.
Сама Лия Ахеджакова оказалась совсем не в восторге от того, что ее променяли на старлетку из Африки.
"Ой, какой... ужас," – попыталась подобрать слова 83-летняя артистка.
В комментарии "КП" уже порядком сдавшая звезда призналась, что ее просто замучили с эти фильмом, поэтому ей уже все равно.
В то же время сами создатели импортной версии советского кино возлагают на свой проект большие надежды. Черновой показ фильма уже прошел с успехом, что еще больше укрепило их в правильности своего решения.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Лия Ахеджакова возмутила выпадом против России.