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Шоу-бизнес
Отчаявшимся россиянам потребовалась помощь Кабаевой: Помойка Малахова омерзительна!

Отчаявшимся россиянам потребовалась помощь Кабаевой: Помойка Малахова омерзительна!

На днях Алина Кабаева пожаловалась на руководство "Россия 1". По мнению гимнастки, стоящие во главе телеканала уделяют недостаточно внимания популяризации художественной гимнастики.
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Ситуация серьезно удивила россиян. Все дело в том, что за жизнью олимпийской чемпионки постоянно пытаются следить преданные поклонники, но это ее не интересует. Уже давно Алина дала понять, что образ жизни намерена вести закрытый. У спортсменки нет личного блога ни на одной платформе. Она не делится фотографиями и не комментирует события из жизни коллег.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Однако Алина Кабаева достаточно тяжело переживает "падения" юных коллег, если они происходят не по их вине. В эти моменты гимнастка готова лично заступиться в самых разных форматах. Накануне же олимпийская чемпионка 2004 года сообщила, что на канале "Россия-1" долгое время отказывались показывать детский фестиваль художественной гимнастики "Алина", который организовал ее благотворительный фонд.

По словам знаменитости, сперва руководство телеканала сомневалось в том, что фестиваль будет интересен зрителям. К счастью, своего Алина все-таки добилась, а трансляция превзошла все ожидания. Сейчас фестиваль показывают ежегодно не только на "России-1", но и на телеканале "Карусель". Спортсменка гордится этим фактом, ведь ей пришлось пройти через многие трудности.

После того, как Алина Кабаева заговорила о том, что руководство телеканала работает не так, как следовало бы, ее поддержали многие. Публика не ожидала такой активности от гимнастки, которая уже давно отошла от публичной жизни и обычно предпочитает отмалчиваться.

В комментариях многие россияне попросили гимнастку помочь им. Все дело в том, что сетка вещания многих каналов вызывает у них вопросы. "Может хоть Алина сможет их вразумить. Нечего смотреть, кроме стирок", "Помойка Малахова омерзительна!", "Алина наша надежда. Пусть изменить телевидение", "Давно пора закрыть эти шоу", "Наша последняя надежда", – взмолились пользователи Сети.

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Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 10:42 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алина Кабаева

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