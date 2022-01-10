Отчаявшимся россиянам потребовалась помощь Кабаевой: Помойка Малахова омерзительна!

На днях Алина Кабаева пожаловалась на руководство "Россия 1". По мнению гимнастки, стоящие во главе телеканала уделяют недостаточно внимания популяризации художественной гимнастики.



Ситуация серьезно удивила россиян. Все дело в том, что за жизнью олимпийской чемпионки постоянно пытаются следить преданные поклонники, но это ее не интересует. Уже давно Алина дала понять, что образ жизни намерена вести закрытый. У спортсменки нет личного блога ни на одной платформе. Она не делится фотографиями и не комментирует события из жизни коллег.

Однако Алина Кабаева достаточно тяжело переживает "падения" юных коллег, если они происходят не по их вине. В эти моменты гимнастка готова лично заступиться в самых разных форматах. Накануне же олимпийская чемпионка 2004 года сообщила, что на канале "Россия-1" долгое время отказывались показывать детский фестиваль художественной гимнастики "Алина", который организовал ее благотворительный фонд.

По словам знаменитости, сперва руководство телеканала сомневалось в том, что фестиваль будет интересен зрителям. К счастью, своего Алина все-таки добилась, а трансляция превзошла все ожидания. Сейчас фестиваль показывают ежегодно не только на "России-1", но и на телеканале "Карусель". Спортсменка гордится этим фактом, ведь ей пришлось пройти через многие трудности.

После того, как Алина Кабаева заговорила о том, что руководство телеканала работает не так, как следовало бы, ее поддержали многие. Публика не ожидала такой активности от гимнастки, которая уже давно отошла от публичной жизни и обычно предпочитает отмалчиваться.

В комментариях многие россияне попросили гимнастку помочь им. Все дело в том, что сетка вещания многих каналов вызывает у них вопросы. "Может хоть Алина сможет их вразумить. Нечего смотреть, кроме стирок", "Помойка Малахова омерзительна!", "Алина наша надежда. Пусть изменить телевидение", "Давно пора закрыть эти шоу", "Наша последняя надежда", – взмолились пользователи Сети.