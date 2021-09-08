Киностудия, турфирма и ресторан: кому достанется роскошное наследство Бельмондо

Страшное известие появилось в "Твиттере" агентства "Франс Пресс". Причина ухода великого артиста пока не сообщается. Весь мир оплакивает легенду. Друзья, коллеги и поклонники оставляют множество теплых слов и вспоминают гениальные работы Бельмондо.
Известно, что Жан-Поль Бельмондо умер тихо и достаточно неожиданно. Все случилось в его апартаментах в центре Парижа. Помимо роскошной квартиры недалеко от Эйфелевой башни, у знаменитости также имелся особняк в пригороде Франции. Там он нередко проводил время со своими близкими людьми.
У легендарного артиста также была собственная киностудия, названная Cerito в честь любимой бабушки. Знакомые всегда говорили, что Бельмондо был человеком неординарным и чрезвычайно разносторонним, а потому в какой-то момент решил попробовать себя в новой сфере. Так, у артиста были целых два бизнеса – ресторан итальянской кухни "Стреза" и туристическая фирма.
Многих трепетных поклонников творчества гениального актера интересует вопрос – кому достанется его роскошное наследство. По данным некоторых СМИ, претендентов на многомиллионное имущество достаточно много. Известно, что большую часть между собой поделят трое наследников и шестеро внуков Жан-Поля Бельмондо. Также в этой связи всплыло и достаточно неожиданное новое имя. Сообщается, что в борьбе за наследство якобы может принять участие и Мария Карлос Сотомайор, с которой у знаменитости был роман в 80-е годы. Несколько лет назад они возобновили отношения.
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