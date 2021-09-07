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Шоу-бизнес
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение

Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение

Весной этого года Паулина Андреева родила мужу – режиссеру Федору Бондарчуку сына Ваню. Появившаяся на публике артистка удивила россиян внешним видом.
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Актриса умеет удивлять. Сначала неожиданностью стали ее роды. Потом народ обсуждал то, как быстро звезда пришла в форму. Теперь же ее внешность снова изменилась.

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Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Во второй раз Паулина Андреева предстала перед коллегами на сборе труппы родного театра МХТ. Россияне пришли к выводу, что декретный отпуск не лучшим образом все же отразился на фигуре знаменитости.

У Паулины Андреевой явно округлился живот, а лицо выглядело уставшим. Некоторым понравились появившиеся щечки актрисы, но другие заметили мешки у нее под глазами. Вид у артистки был грустный и измученный. Судя по всему, маленький наследник не дает звездной матери ночью покоя.

Напомним, жена Федора Бондарчука снимется в новой восьмисерийной ленте "The Телки" по мотивам романа Сергея Минаева, премьера которой состоится в следующем году в онлайн-кинотеатрах. В сериале также снимаются Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко и многие другие звезды.

Ходят слухи, что у Паулины Андреевой и ее супруга возникли проблемы в отношениях. Поводом к таким домыслам стало то, что актриса сняла после родов обручальное кольцо. Сама звездная пара пока никак не комментировала эти слухи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 14:50 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

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