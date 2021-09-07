Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение

Актриса умеет удивлять. Сначала неожиданностью стали ее роды. Потом народ обсуждал то, как быстро звезда пришла в форму. Теперь же ее внешность снова изменилась.
Во второй раз Паулина Андреева предстала перед коллегами на сборе труппы родного театра МХТ. Россияне пришли к выводу, что декретный отпуск не лучшим образом все же отразился на фигуре знаменитости.
У Паулины Андреевой явно округлился живот, а лицо выглядело уставшим. Некоторым понравились появившиеся щечки актрисы, но другие заметили мешки у нее под глазами. Вид у артистки был грустный и измученный. Судя по всему, маленький наследник не дает звездной матери ночью покоя.
Напомним, жена Федора Бондарчука снимется в новой восьмисерийной ленте "The Телки" по мотивам романа Сергея Минаева, премьера которой состоится в следующем году в онлайн-кинотеатрах. В сериале также снимаются Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко и многие другие звезды.
Ходят слухи, что у Паулины Андреевой и ее супруга возникли проблемы в отношениях. Поводом к таким домыслам стало то, что актриса сняла после родов обручальное кольцо. Сама звездная пара пока никак не комментировала эти слухи.
Популярные темы форума
Нужна ли такая жена?
Что делать если жена ушла к другому?
Соседи мешают спать
Машина или развод
Максим вышла из больницы
Хочу увеличить грудь
Ломбард
африканцы на этаже
Норкин женился во второй раз
спортзал