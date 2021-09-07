Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь

Певица является обладательницей великолепной фигуры, а потому не стесняется даже самых откровенных появлений. На этот раз ей удалось удивить всех.

На днях у Глюкозы вышла новая песня "Пина Колада". Композицию она продвигает в своих соцсетях уже несколько дней, снимая различные игривые видео. Однако последнее потрясло пользователей сильнее, чем остальные.

На видео артистка активно исполняет жаркий танец в откровенном наряде. Наталья облачилась в сверкающее длинное платье с глубоким декольте и вырезом сзади. На кадрах она обливается водой и танцует во влажной одежде, разбавляя стандартные движения достаточно эротическими.

"Я пина колада" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – подписала ролик знаменитость и оставила игривый эмодзи под текстом. Некоторые подписчики оценили внешний вид Глюкозы и указали, что она прекрасно выглядит и танцует.

Другие пользователи просто "набросились" на звезду. Они указали, что подобные видео являются неприличными, а движения такого характера якобы говорят лишь о том, что певице больше нечем привлекать аудиторию. "Когда там уже интимное видео?", "Какая пошлятина", "Это пошло, неинтересно", "Зашла почитать, что пишут неудовлетворенные женатики", "Просто кошмар! Вы же умная женщина", "Такая красивая, чего попой вилять все время", "И зачем так?" – возмутились поклонники.

