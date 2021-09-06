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Шоу-бизнес
Адская боль: Папунаишвили экстренно госпитализировали

Адская боль: Папунаишвили экстренно госпитализировали

Евгений Папунаишвили сообщил тревожное известие.
прочитано 412 раз

Участник шоу "Танцы со звездами" рассказал, что его положили в НИИ имени Склифосовского. Артист разместил в своем инстаграм-аккаунте фото из больничной палаты и рассказал, что вынужден находиться в клинике.

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Евгений Папунаишвили отреагировал на новость о разводе

Евгений Папунаишвили поведал, что его день начался в обычном режиме – с кофе и душа. Наклонившись за одеждой, он ощутил адскую боль в спине. Придя в себя, он понял, что лежит на полу, не в силах встать. Артист признался, что у него высокий болевой порог, но на сей раз боль была чудовищна.

Сдав анализы и пройдя обследования, два дня он находился в лежачем положении. Евгений Папунаишвили все же встал и уже смог немного пройтись. Артист призвал пользователей Сети беречь себя.

Звездные друзья поддержали знаменитость. Среди них оказались Давид Манукян, Александр Пушной, Глафира Тарханова, Марина Кравец и другие. Напомним, сейчас Евгений Папунаишвили переживает сложный период. В прошлом году он расстался с женой Салимой Бижабер. Женщина рассказывала, что муж ей изменял. Сначала она терпела неверность ради сохранения семьи, но позже ее терпение лопнуло. Но, несмотря на развод, пара вместе заботится о дочери Софии.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 15:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Катя Чупринина
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Горе то какое! Где прощание намечено? В Склифе или в Лужниках?
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