Евгений Папунаишвили отреагировал на новость о разводе

В СМИ писали, что Евгений и Салима не общались с весны из-за ссоры. Только теперь жена Евгения Папунаишвили приехали в Москву, чем спровоцировали слухи о разводе.
Хореограф отреагировал на слухи коротко и ясно. В своем микроблоге он опубликовал фото с супругой. Очевидно, в семье царит идиллия.
Евгений Папунаишвили намекнул, что журналисты могли бы сначала и подтвердить информацию у него лично, прежде чем плодить неточности.
"Желаем с @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня", – написал Евгений в своем "Инстаграм".
Отметим, что до женитьбы на итальянке Евгений Папунаишвили имел отношения с Ксенией Собчак. Однако Собчак вышла за Виторгана.
С итальянским стилистом Салимой Бижабер танцор познакомился в салоне красоты, где женщина работала по приглашению. Евгений быстро женился на ней, вскоре у них родилась дочь.
Папунаишвили пытается обучиться итальянскому языку, а его супруга – русскому. Маленькая София разговаривает на итальянском, но понимает отца. Хореограф души не чает в своей дочурке. Иногда он показывает ее в "Инстаграм". На одном из видео он и маленькая итальянка танцуют вместе. Видно, как отец обожает девочку.
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