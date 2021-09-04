Стремительно худеющую звезду Comedy Woman просят остановиться: Уходит женственность

Долгое время Екатерина Скулкина была крупной женщиной, однако, казалось, лишний вес не был для нее комплексом. Со временем актриса все-таки решила сбросить килограммы и приступить к тренировкам. С годами звезда Comedy Woman становилась лишь стройнее и краше.
Периодически Скулкина рассказывает о своих тренировках подписчикам в "Инстаграм". Например, недавно актриса поделилась фотографией, на которой запечатлена во время выполнения упражнений. Знаменитость призналась, что счастлива вновь приступить к тренировкам после травмы – перелома мизинца на ноге.
Поклонники поддержали стремительно худеющую Екатерину. Они пожелали ей силы воли и успехов. Однако некоторые интернет-пользователи считают, что Скулкиной больше нельзя худеть. "Остановитесь, Катерина! Только хвостик теперь виднеется от харизмы, уходит женственность", "Мне вы так нравились, когда были пухленькой", – прокомментировали публикацию звезды фолловеры.
Напомним, скоро на телеканале "Россия 1" состоится премьера нового проекта – "Шоу большой страны". Его ведущими стали Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев. Съемки шоу в самом разгаре. На сцене передачи собрались самые яркие звезды российского юмора.
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