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Шоу-бизнес
Стремительно худеющую звезду Comedy Woman просят остановиться: Уходит женственность

Стремительно худеющую звезду Comedy Woman просят остановиться: Уходит женственность

Актриса, звезда некогда популярного шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина поделилась с поклонниками результатами тренировок, однако некоторые не оценили старания знаменитости.
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Долгое время Екатерина Скулкина была крупной женщиной, однако, казалось, лишний вес не был для нее комплексом. Со временем актриса все-таки решила сбросить килограммы и приступить к тренировкам. С годами звезда Comedy Woman становилась лишь стройнее и краше.

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Периодически Скулкина рассказывает о своих тренировках подписчикам в "Инстаграм". Например, недавно актриса поделилась фотографией, на которой запечатлена во время выполнения упражнений. Знаменитость призналась, что счастлива вновь приступить к тренировкам после травмы – перелома мизинца на ноге.

Поклонники поддержали стремительно худеющую Екатерину. Они пожелали ей силы воли и успехов. Однако некоторые интернет-пользователи считают, что Скулкиной больше нельзя худеть. "Остановитесь, Катерина! Только хвостик теперь виднеется от харизмы, уходит женственность", "Мне вы так нравились, когда были пухленькой", – прокомментировали публикацию звезды фолловеры.

Напомним, скоро на телеканале "Россия 1" состоится премьера нового проекта – "Шоу большой страны". Его ведущими стали Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев. Съемки шоу в самом разгаре. На сцене передачи собрались самые яркие звезды российского юмора.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 20:23 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из Comedy Woman в купальниках

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