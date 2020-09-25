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Звезда Comedy Woman без косметики поразила россиян

Звезда Comedy Woman без косметики поразила россиян

Екатерина Скулкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Скулкина удивила поклонников. С "голым" лицом ее не узнают на улице.
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Снимками без "боевого раскраса" она поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она сознательно отказалась от макияжа, поскольку собиралась в таком виде появиться во дворе собственного дома. Екатерина Скулкина показала свою вечернюю тренировку.

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Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения

Внешность звезды Comedy Woman вызвала в активное обсуждение. Пользователи соцсети шутят, что артистка не боится ходить по улице без охраны, так как без мейка на лице ее никто не узнает.

Поклонники сошлись во мнении, что юмористка красива в любом виде. И при параде, и в таком "домашнем" облике.

Отметим, что Екатерина Скулкина проявляет завидное упорство в борьбе с лишним весом. Она усердно работает над тем, чтобы в любом наряде выглядеть на сцене эффектно. Ранее актриса рассказывала, что никакого секрета похудения у нее нет: только спорт и правильное питание. Кроме того, Екатерина Скулкина любит ухаживать за телом. Она поклонница массажа и обертываний. Эти процедуры помогают ее коже не терять тонус после сильных скачков веса.

Напомним, летом звезда Comedy Woman тренировалась на открытом воздухе, оборудовав небольшую зону для фитнеса на даче. Она не постеснялась показываться перед поклонниками в спортивных легинсах и коротком топе.

Автор: 25 сентября 2020, 06:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из Comedy Woman в купальниках

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