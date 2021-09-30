Соседов раскрыл самую большую трагедию в жизни

Сергей Соседов редко делится деталаями личной жизни, хотя с удовольствием высказывается о перипетиях жизни звезд. На сей раз музыкальный критик сделал исключение.



Журналист признался, что совсем "не дружит с деньгами". Как-то раз с ним произошла беда: Сергей Соседов потерял очень большую сумму денег. К счастью, ему помогли простые люди. Примечательно, что сам критик ни у кого ничего не просил.



Еще одна, намного более серьезная трагедия случилась с ведущим недавно. Минувшим летом Сергей Соседов получил серьезную травму ноги. Медики диагностировали звезде разрыв ахиллова сухожилия. Критик был госпитализирован. Он перенес срочную операцию.

Травма до сих пор дает о себе знать. Музыкальный критик хромает. Журналист рассказывал, что после того, как ему сняли гипс, он ходит в специальном сапожке. Впрочем, журналист считает, что у людей, с которыми он сталкивается в качестве ведущего шоу "За гранью" на НТВ, бывают гораздо более страшные истории.

Напомним, новое ток-шоу с Сергеем Соседовым посвящено людям, для которых жизнь однажды разделилась на "до" и "после". Телеведущий гордится тем, что ему доверили вести остросоциальный проект. Целью передачи является – помочь героям вернуться к прежнему образу жизни.