Устроивший жуткую аварию блогер совершил сожжение

Устроивший страшную аварию скандальный блогер Эдвард Бил сжег на глазах у миллионов подписчиков свое водительское удостоверение.

Эдвард Бил – блогер, пранкер, автор популярного канала, успех и миллионные просмотры которого достигаются дерзким, скандальным контентом. 1 апреля этого года он устроил страшную аварию на Садовом кольце в Москве. За рулем Audi RS6 он выехал на встречку и протаранил четыре машины. В результате аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. У нее были множественные переломы и травмы внутренних органов.

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Кроме того выяснилось, что машина блогера на момент аварии была снята с учета, ездила по подложным номерам и имела более 400 нарушений.

Эдвард Бил много раз обещал своим поклонникам измениться, но, кажется, только сейчас начал это всерьез делать. Он выложил видео, на кадрах которого безжалостно сжег карточку своих прав зажигалкой. До этого он только платил деньги и вставал на колени.

"Не хочу, не буду! Начнем все с чистого листа, я обещаю. Подержите подпиской", – написал 25-летний блогер о своем мужском поступке.

Напомним, 14 июля суд вынес Эдварду Билу приговор по части 1 статьи 264 УК России. Ему ограничили свободу сроком на два года и запретили управлять автомобилем три года.