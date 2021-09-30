"Уже тяжело": состояние беременной Спиридоновой резко ухудшилось

Анастасия Спиридонова рассказала поклонникам о проблемах из-за большого живота.

Российская певица Анастасия Спиридонова стала популярна после участия в проектах "Голос", "Три аккорда" и "Точь-в-точь".

В последнем она одержала победу над Анастасией Макеевой и Дарьей Антонюк. Позже в одном из интервью она признавалась, что чувствовала сильную неприязнь со стороны конкурентов, особенно от женщин.

Недавно Спиридонова объявила о беременности. Артистка находится уже на приличном сроке. Совсем скоро на свет появится малыш.

36-летняя артистка охотно делится с поклонниками новостями о своей жизни. В своем "Инстаграм" она поделилась свежим фото, на котором предстала довольной и округлившейся.

Спиридонова призналась, что в последнее время ее состояние ухудшилось. Ей стало тяжело заниматься некоторыми делами, так как срок беременности уже внушительный.

В большинство нарядов Анастасия Спиридонова уже попросту не влезает. Так что выходить в свет стало проблематично.

"Ходить, сидеть, стоять уже тяжело", – призналась артистка.

Напомним, певица Анастасия Спиридонова беременна от своего супруга Антона Златопольского, которого знает чуть ли не с детства. За друга из школы она вышла замуж в 2018 года.